Dolar
43.61
Euro
51.59
Altın
4,960.22
ETH/USDT
1,976.30
BTC/USDT
68,179.00
BIST 100
13,548.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte, tören sonrası depremzede Hidayet Solak ve ailesini ziyaret etti. -VTR-
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (06 Şubat 2026)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…

06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
60 saniyede ekonomide bugün (06 Şubat 2026)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, doğusu kar yağışlı geçecek
Küçükçekmece'de su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin davada 10 sanığa 2 yıl 6 ay hapis
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye'de hukuk güvenliğinin olduğunu gören yatırım yapmaya geliyor
Bakan Bayraktar: Hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir felakette el ele vererek şehirlerimizi yeniden inşa ettik
Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (06 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (04 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (03 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (03 Şubat 2026)
60 saniyede ekonomide bugün (02 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Şubat 2026)
60 saniyede ekonomide bugün (30 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (30 Ocak 2026)

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet