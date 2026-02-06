Hamzabeyli'deki tır yoğunluğu Bulgaristan makamlarıyla ele alındı
Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz ile Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda son dönemde yaşanan tır yoğunluğuna ilişkin Bulgar makamlarıyla toplantı gerçekleştirdi.
Edirne
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan’daki Lesovo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda oluşan yoğunluğun nedenleri ele alındı.
Karşılıklı işbirliği çerçevesinde alınabilecek tedbirler ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği görüşmede, geçiş süreçlerinin hızlandırılması, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve sürücülerin mağduriyetinin azaltılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk heyetine başkanlık eden Kaymakam Yılmaz, iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için temasların süreceğini belirterek, yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.