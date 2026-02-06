Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte, tören sonrası depremzede Hidayet Solak ve ailesini ziyaret etti. -VTR-
logo
Ekonomi

Hamzabeyli'deki tır yoğunluğu Bulgaristan makamlarıyla ele alındı

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz ile Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda son dönemde yaşanan tır yoğunluğuna ilişkin Bulgar makamlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Salih Baran  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Edirne

Edirne

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan’daki Lesovo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda oluşan yoğunluğun nedenleri ele alındı.

Karşılıklı işbirliği çerçevesinde alınabilecek tedbirler ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği görüşmede, geçiş süreçlerinin hızlandırılması, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve sürücülerin mağduriyetinin azaltılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk heyetine başkanlık eden Kaymakam Yılmaz, iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için temasların süreceğini belirterek, yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.

