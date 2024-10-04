60 saniyede ekonomide bugün (04 Ekim 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📿Maliye'den 36 ilde kuyumcu denetimi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 4, 2024
🏦İstihdam yoğun sektörlere finansman önceliği
🚘AB'den Çin malı elektrikli otomobillere vergi
👷ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde arttı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/yrKvX430eg