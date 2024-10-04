OECD Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar Dairesi Başkanı Çelik'ten sürdürülebilirlik vurgusu
OECD Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar Dairesi Başkanı Serdar Çelik, sürdürülebilirlik konusunun şirketler için giderek daha önemli hale geldiğini belirtti.
Istanbul
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul Zirvesi 2024, Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde üçüncü gününde devam ediyor.
Serdar Çelik, burada yaptığı sunumda, sürdürülebilirlik konusunda birçok trendin gündemde olduğunu ve bu trendlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi.
Sürdürülebilirlik konusunun şirketler için giderek daha önemli hale geldiğini vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Şirketlerden, sürdürülebilirlik alanında çevre ve sosyal konularda pek çok beklenti var ve toplumun karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeleri bekleniyor. 2015 yılında Antalya'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nden bu yana G20 ve OECD, şirket yönetişimi konusunda önemli ilkeler belirledi. Bu ilkeler, kamu düzenlemelerine yön vererek uluslararası standartların oluşturulmasına katkı sağlıyor ve G20 tarafından da destekleniyor."
Çelik, OECD'nin şirket yönetişimine verdiği önemin altını çizdi. Şirket yönetişimi ilkelerinin sermaye piyasalarına erişimi kolaylaştırmayı amaçladığını belirten Çelik, bu sayede hem verimliliğin hem de inovasyonun artmasının hedeflendiğini ve bu ilkelerin OECD tarafından benimsendiğini vurguladı.
Zirve kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilirlik, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı Hizmetleri" başlıklı panele ise MKK Kamu Aydınlatma Hizmetleri Direktörü Ayzer Bilgiç, Pardus Portföy Yönetimi Portföy Yönetim Direktörü Mustafa Keskintürk, QNB Finansinvest Risk Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Saner Genç ve Romanya Montran Corporation CSD Ürün Sahibi Miguel Espinoza katıldı.
MKK Kamu Aydınlatma Hizmetleri Direktörü Bilgiç sunumunda, sürdürülebilir sermaye piyasaları uzun vadede ve makro perspektif açısından çok önemli olduğunu söyledi.
MKK bünyesinde geliştirilen ürünlere değinen Bilgiç, "Kamuyu Aydınlanma Platformu (KAP) Türk sermaye piyasaları açısından temel bilgi kaynağıdır ve şeffaflık amacına hizmet eder. Hepimiz biliyoruz ki şeffaflık, kurumsal yönetişimin en önemli sac ayaklarından biridir. KAP doğru ve güvenilir veri sağlamayı amaçlar. Bir veriyi anında ve eş zamanlı şekilde geniş kitleye ulaştırmaya çalışırız. KAP'ta yıllık ortalama 150 bin bildirim yapılır ve internet sitemize günlük 50 bin ziyaretçi ulaşıyor. Veri Analiz Platformu hizmeti finansal okur yazarlığın geliştirilmesine katkıda bulunur. Özellikle yatırımcılar, akademisyenler, üniversite öğrencileri bu bilgilerden faydalanır." diye konuştu.
Ayzer Bilgiç, elektronik genel kurul sisteminin (E-GKS) çevrim içi ve güvenli bir sistem olduğunu anlattı. Bütün halka açık şirketler genel kurullarını bu şekilde yapmak zorunda olduğuna işaret eden Bilgiç, şunları kaydetti:
"E-GKS, eş zamanlı olarak hem elektronik hem de fiziki katılımlı toplantıya aynı anda düzenlenme olanağı sunar. Buradaki kritik nokta, E-GKS sistemi mesafe engelini ortadan kaldırır, oylama konusunda ve hak sahiplerine oy haklarını kullanmaları için imkan verir."
"Yatırımcıların profesyonel yardım almasını sağlamamız gerekiyor"
Pardus Portföy Yönetimi Portföy Yönetim Direktörü Mustafa Keskintürk, Türk toplumunun kültürel alışkanlıklarına bağlı olarak şekillenen hizmet anlayışına değindi.
Finans alanında sunulan hizmetleri anlatan Keskintürk, şunları söyledi:
"Artık tek bir banka uygulaması üzerinden tüm hesaplarınıza erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu, bankaların birbiriyle etkileşim halinde olduğu bir altyapının varlığını gösteriyor. Bundan 3-4 yıl önce, sermaye piyasalarında işlem yapabilmek için aracı kuruma gitmeden ve onlarca sayfa imzalamadan hesap açmak mümkün değildi. Ancak Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) verdiği izinlerle bu artık mümkün hale geldi. Borsada işlem yapmak mı istiyorsunuz? Aracı kuruluşa gitmek zorunda değilsiniz. Kimlik bilgilerinizi kameranız aracılığıyla doğrulayarak görüntülü görüşme yapabiliyor ve bir gün içinde hesap numaranıza kavuşabiliyorsunuz. Belgeleri çevrim içi imzalayarak, iki-üç gün içinde işlemlere başlayabiliyorsunuz. Kısacası, günlük hayatın rahatlığı korunurken bu hizmetlerin nasıl evrim geçirdiğini görmek mümkün."
Keskintürk, portföy yönetimi endüstrisinin Türkiye'de giderek büyüyeceğini fakat kulaktan dolma bilgiler yerine, profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyulduğunu anlattı.
Varlık yönetimi ve varlık yönetim şirketlerinin sayısındaki artışı değerlendiren Keskintürk, "Bu alan son 10 yılda 10 kat büyüdü ki gelişimine devam ediyor. Endüstrinin sürdürülebilirliği, temsilciler ve aracı kuruluşlar açısından büyük bir sorumluluk alanı. Yatırımcıların profesyonel yardım almasını sağlamamız gerekiyor." dedi.
QNB Finansinvest Risk Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Saner Genç ise sunumunda yatırımcıların ve sektördeki paydaşların sürdürülebilirliğini inceledi.
Yatırımcı ve müşteri sürdürülebilirliğini tek bir açıdan ele almanın mümkün olduğunu ifade eden Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Amacımız, pazarı yeknesak ve güçlü bir bütün haline getirmek. Yatırımcıların sermaye piyasalarındaki varlığını devam ettirmek, artırmak için neler yapabiliriz buna bakacağız. Borsada işlem yapma platformlarına erişim imkanları arttıkça yatırımcı portföyünün genişlediğini gözlemliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken yatırımcıların dirençli olmasına dikkat etmek. Yatırımcı sayısı giderek artıyor ama burada bilgilendirmeyle karar alma çok önemli bir husus. Eğer yatırımcılar bilinçli yatırım kararları alıyorsa, bu durum piyasadaki oynaklığı azaltırken likiditeyi de artırıyor. Türkiye piyasasını incelediğimizde aktif müşterilerin likiditeyi sürdürdüğünü ve alış ile satış tarafında katılım seviyelerinin yeterli olduğunu gözlemliyoruz. Riskleri anlamak, piyasanın istikrarını korumak için kritik öneme sahiptir. Bunu yapmak için finansal okuryazarlığın artması gerekiyor."
Paneldeki son konuşmacı olan Romanya Montran Corporation CSD Ürün Sahibi Miguel Espinoza, merkezi saklama kuruluşları açısından güvenin önemli olduğunu, bunu sağlamak için de şeffaflık, iyi tavsiyeler, finansal eğitim ve teknolojinin gerekliliğinden bahsetti.
Şeffaflık kısmına örnekler veren Espinoza, "MKK, bütün farklı işlevsellikleri bir araya getirmiş ve bunları kullanarak yatırımcıların kullanımına açmış. Yatırımla ilgili birçok veriyi başarıyla sunduğunu görüyoruz." diye konuştu.
Espinoza, finansal eğitim kısmında ise finansal okuryazarlık anlamında yapılan çalışmaların çeşitliliğine vurgu yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.