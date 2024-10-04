Dolar
34.25
Euro
37.58
Altın
2,652.95
ETH/USDT
2,415.50
BTC/USDT
61,868.00
BIST 100
9,109.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

KARDEMİR günlük 72 döküm üretimiyle rekor kırdı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) çelikhane tesislerinde 120 tonluk konverterlerle günlük 72 döküm gerçekleştirilerek yeni bir rekora imza atıldı.

Orhan Kuzu  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
KARDEMİR günlük 72 döküm üretimiyle rekor kırdı

Karabük

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, KARDEMİR olarak bilgi, birikim ve çalışanların özverisiyle Türkiye sanayisine katkı sağlamaya devam edildiği belirtildi.

KARDEMİR'in vizyonu ve misyonu doğrultusunda, gelecekteki hedeflere ulaşma konusundaki kararlılığın bir kez daha ortaya konduğu aktarılan açıklamada, "Bu başarı, ek yatırım yapmadan yıllık 3 milyon ton sıvı çelik üretimine ilerlediğimizin en somut göstergesidir." ifadesine yer verildi.

Günlük döküm sayısı rekoru başarısının gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yöneticilere, mühendislere ve çalışanlara teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KARDEMİR olarak Türkiye'nin çelik sektörüne olan katkılarımızı artırarak sürdüreceğimizi ve ülkemizi bu alanda en ileri noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz. Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası, 1937 yılında kurulan ve Türkiye'nin sanayileşme sürecinin en önemli mihenk taşlarından biri olan KARDEMİR hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara yönelik kaliteli çelik üretiminde sektörün öncüsü olmaya devam etmektedir.

Teknolojik yatırımlarımız ve genişleyen üretim kapasitemizle Türk çelik sektörünün gelişimine sağladığımız katkılar, aynı ivmeyle artarak sürecektir. KARDEMİR olarak demir çelik sektörüne yerli ve milli üretim stratejileriyle katma değer sağlayan sektörel bağımsızlığı ve Türkiye Yüzyılı ilkelerini benimseyen küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanlığı: 98,6 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi, çiftçilerin hesaplarına aktarıldı
Hataylı depremzede çocuklar TEKNOFEST Adana'da
Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, öncesinde 2 kadını öldürdüğü belirlendi
MSB'den Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

KARDEMİR günlük 72 döküm üretimiyle rekor kırdı

KARDEMİR günlük 72 döküm üretimiyle rekor kırdı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yerelde üretim ve tüketim hedefiyle üreticileri destekliyor

Karabük'te gençler arıcılıkla istihdama katılıyor

"Çubuk basma peyniri" yurdun dört bir yanına gönderiliyor

"Çubuk basma peyniri" yurdun dört bir yanına gönderiliyor
Bayburt'un ürün yelpazesine kudret narı da eklendi

Bayburt'un ürün yelpazesine kudret narı da eklendi
Sıcaklık ve kuraklık Niğde'de elma üretimini olumsuz etkiledi

Sıcaklık ve kuraklık Niğde'de elma üretimini olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet