60 saniyede ekonomide bugün (03 Ocak 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📈Zamlı memur ve emekli maaşları belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 3, 2024
📌2022 vergi rekortmenleri açıklandı
💬Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
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