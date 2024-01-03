Dolar
29.77
Euro
32.55
Altın
2,037.99
ETH/USDT
2,209.70
BTC/USDT
42,453.00
BIST 100
7,412.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri, Kudüs Cebel Mukaber kasabasında, baskın düzenleyerek gözaltına aldıkları ailenin evini iş makinalarıyla yıkıyor
logo
Ekonomi

Kırsal kalkınma projelerine geçen yıl 4,7 milyar liralık destek sağlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl kırsal kalkınma projelerine 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladıklarını belirterek, bu desteklerle hayata geçirilen projeler sayesinde 13 bin 481 kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Kırsal kalkınma projelerine geçen yıl 4,7 milyar liralık destek sağlandı

Ankara

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, kırsal kalkınma desteklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Geçen yılı "kırsal yatırımların yılı" yaptıklarını vurgulayan Yumaklı, "Geçen yıl, kırsal kalkınma projelerine 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladık. Bu desteklerimizle hayata geçirilen projeler sayesinde 13 bin 481 kişi istihdam edildi. Kırsal yatırımlar için hibe desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, IPARD Programı kapsamında 3 bin 375 projeye 3 milyar lira hibe verildiğini ve 7 bin 200 kişi istihdam edildiğinin altını çizerek, "Kırsal Kalkınma Programlarının Desteklenmesi Projesiyle 495 projeye, 648 milyon lira hibe desteği verilerek, 2 bin 84 kişi istihdam edildi. Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi çerçevesinde 6 bin 522 projeye 609 milyon lira destek sağlandı. Projeler 749 bin dekarda uygulandı." ifadelerini kullandı.

Uzman Eller Projesiyle 1292 girişimciye 320 milyon lira hibe verildiğini aktaran Yumaklı, dış kaynaklı kırsal kalkınma projeleri ile 131 milyon lira hibe desteği verilerek 2 bin 905 kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ heyetini kabul etti
Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği'ne özel tren seferi yapılacak
Türk Kızılayın 2'nci gemiyle gönderdiği yardım malzemeleri tırlarla Gazze'ye ulaştırılıyor
Bodrum'da ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılan kaçak inşaat tespit edildi

Benzer haberler

Kırsal kalkınma projelerine geçen yıl 4,7 milyar liralık destek sağlandı

Kırsal kalkınma projelerine geçen yıl 4,7 milyar liralık destek sağlandı

Yılbaşı öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Bakan Yumaklı, gelecek yıl 81 ilde IPARD-III ilanına çıkacaklarını bildirdi

Ilısu Barajı ve HES'ten ekonomiye yaklaşık 23 milyar lira katkı

Ilısu Barajı ve HES'ten ekonomiye yaklaşık 23 milyar lira katkı
Bakan Yumaklı: 1 milyar 172 milyon lira destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı

Bakan Yumaklı: 1 milyar 172 milyon lira destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımızın bütün bu kayıplarını karşıladık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımızın bütün bu kayıplarını karşıladık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet