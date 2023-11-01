60 saniyede ekonomide bugün (01 Kasım 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💬 Bakan Işıkhan'dan, çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödemesine ilişkin açıklama— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 1, 2023
📉 Türkiye'nin CDS'i 400 baz puanın altında
🤝 İstanbul'da selden etkilenen KOBİ'lere destek
👥ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/eQranvKoEW