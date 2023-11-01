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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (01 Kasım 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
60 saniyede ekonomide bugün (01 Kasım 2023)

Ankara
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