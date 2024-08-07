60 saniyede ekonomide bugün (07 Ağustos 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💻Kira kontratları e-Devlet üzerinden yapılabilecek— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 7, 2024
🏦2,5 milyar dolarlık dış finansman için son aşamaya gelindi
🚛İhracatçılar için 5 milyar liralık ek bütçe
🌐Çelik Kubbe'de detaylar belli oluyor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/CJdvNzwI0J