Dolar
32.84
Euro
35.66
Altın
2,406.58
ETH/USDT
3,479.40
BTC/USDT
66,999.00
BIST 100
11,129.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen, Türkiye’nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, Londra’da düzenlenen Farnborough Airshow'da, uçuş gerçekleştiriyor.
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (23 Temmuz 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
60 saniyede ekonomide bugün (23 Temmuz 2024)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da evde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında hayatını kaybeden mühendisin cenazesi defnedildi
Diyarbakır'da ambulans helikopter kalça kemiği kırılan 79 yaşındaki hasta için havalandı
Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
Arnavutköy'de denizde oluşan hortum kameraya yansıdı

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (23 Temmuz 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Temmuz 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Temmuz 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (19 Temmuz 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Temmuz 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Temmuz 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (17 Temmuz 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (17 Temmuz 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (16 Temmuz 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (16 Temmuz 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet