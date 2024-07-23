60 saniyede ekonomide bugün (23 Temmuz 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🏦TCMB'nin politika faizi belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 23, 2024
🗨️Bakan Şimşek'ten normalleşme mesajı
💼Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
🏗️Müteahhitlerin Kalkınma Yolu hedefi
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/3o3MjJzVQI