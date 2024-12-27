60 saniyede ekonomide bugün (27 Aralık 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💬Bakan Şimşek’ten ihracata destek mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 27, 2024
🛩️Baykar’dan dev satın alma
🚘Engelli araçlarındaki ÖTV istisnasına düzenleme
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/JoBg7BokM1