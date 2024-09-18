60 saniyede ekonomide bugün (18 Eylül 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💬Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa tartışmalarına ilişkin açıklama— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 18, 2024
🎙️Bakan Uraloğlu, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasını değerlendirdi
🗒️Maliye'den 3 milyar liralık sahte faturaya kıskaç
📊Küresel piyasalarda gözler Fed'de
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/RnP9Pmqckp