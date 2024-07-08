60 saniyede ekonomide bugün (08 Temmuz 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🤝 Dünyanın en büyük Çinli elektrikli araç üreticisinden Türkiye'ye dev yatırım— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 8, 2024
🚀 Türksat 6A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım
👨🏭 Bakan Işıkhan, İŞKUR verilerini açıkladı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/qBDv8dOQtb