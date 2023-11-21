60 saniyede ekonomide bugün (21 Kasım 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💬Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete "tek zam" açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 21, 2023
📈Borsa İstanbul'da temerrüt sıraları için yeni karar
💶Almanya'da bütçe krizi derinleşiyor
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