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Ekonomi

Büyükelçi Ertaş, Türkiye'nin "enerji ticaret merkezi" olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, enerji alanındaki büyük yatırımlar sayesinde, Hazar ve Orta Doğu'daki hidrokarbon kaynaklarının Avrupa ve küresel piyasalara ulaştırılmasında Türkiye'nin "kritik rol" oynadığını bildirdi.

Zuhal Demirci  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Büyükelçi Ertaş, Türkiye'nin "enerji ticaret merkezi" olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti Fotoğraf: Zuhal Demirci/AA

Londra

İngiltere'nin başkenti Londra'da, "Caspian Policy Center" adlı düşünce kuruluşu tarafından Hazar Enerji Güvenliği Konferansı düzenlendi. Konferansa, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın yanı sıra İngiltere ve bölgedeki ilgili ülkelerden çok sayıda parlamenter, diplomat, uzman ve iş insanı katıldı.

Büyükelçi Ertaş, burada yaptığı konuşmada, Hazar Havzasının, enerji güvenliği ve bağlantısallık alanlarında giderek artan stratejik önemini ve Türkiye'nin bölgede enerji ticaret merkezi (hub) olma yolunda attığı adımları anlattı.

Ertaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, enerji alanındaki büyük yatırımlar sayesinde, Hazar ve Orta Doğu'daki hidrokarbon kaynaklarının Avrupa ve küresel piyasalara ulaştırılmasında kritik rol oynuyor. Doğalgaz depolama kapasitesinin artırılması, kaynakların çeşitlendirilmesi, LNG altyapısının geliştirilmesi, doğalgaz piyasasında atılan adımlar ve Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz sayesinde Türkiye, bölgede önemli bir enerji ticaret merkezi olma yolunda hızla ilerliyor."

"Son dönemde yapılan anlaşmalar, Türkiye'nin Avrupa enerji güvenliğine yaptığı katkıları pekiştirdi"

Büyükelçi Ertaş; Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'la son dönemde yapılan enerji anlaşmalarının, Türkiye'nin Avrupa enerji güvenliğine yapmakta olduğu katkıları pekiştirdiğine dikkati çekti.

Bölgenin, bağlantısallık konusunda da stratejik konumda olduğunu kaydeden Ertaş, Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin, Orta Koridor'un önemini teyit ettiğine işaret etti. Büyükelçi Ertaş, bölgedeki bağlantısallığın güçlendirilmesi için Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde önemli adımlar atıldığını belirtti.

Konferansa katılan diplomat ve uzmanlar da Hazar bölgesinin özellikle küresel enerji güvenliği bakımından taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistanlı yetkililer, bölgedeki büyük potansiyelin hayata geçirilmesinde finansman imkanlarının taşıdığı önemin altını çizdi.

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