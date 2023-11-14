60 saniyede ekonomide bugün (14 Kasım 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🧑🎓Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 14, 2023
⚽️Lider Fenerbahçe, borsada da zirvede
📊Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de enflasyon rakamları belli oldu
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