60 saniyede ekonomide bugün (27 Aralık 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🧑🏭Yeni asgari ücret için görüşme trafiği— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 27, 2023
🧑🔬Lider bilim insanları ülkeye dönüyor
🥫Yılbaşı öncesinde toplu tüketim ve satış yerlerine denetim
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/a602Nj7JT8