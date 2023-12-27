Dolar
29.40
Euro
32.55
Altın
2,067.96
ETH/USDT
2,297.20
BTC/USDT
42,925.00
BIST 100
7,337.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kafkas Üniversitesi’nde “KKTC’nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi” konulu konferansta konuşuyor
logo
Ekonomi

Ziraat Bank Azerbaycan, 8. şubesini açtı

Bakü'de, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 8. şubesi açıldı.

Ruslan Rehimov  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Ziraat Bank Azerbaycan, 8. şubesini açtı

Bakü

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Bankalar Birliği Başkanı Zakir Nuriyev, Azerbaycan Milletvekili ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Türk kurumları temsilcilerinin de katıldığı törenle, bankanın 8. şubesi olan Babek hizmete girdi.

Ziraat Bank Azerbaycan Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demir, yeni açılan şubede incelemelerde bulunan konuklara bilgi verdi.

Büyükelçi Bağcı, banka çalışanları ile sohbet ederek başarı diledi, yeni şubenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 2014'ten bu yana hizmet verdiğini bildirdi.

Ziraat Bankası'nın 160 yıllık deneyiminden aldıkları güçle Azerbaycan'ın bankacılık sektörüne katkı sunmaya çalıştıklarını söyleyen Demir, "Açtığımız şube ile birlikte Bakü'de 6, Sumgayıt'ta 1, Gence'de 1 şube olmak üzere 8 şubemiz oldu." bilgisini paylaştı.

Demir, yakın dönemde Bakü'nün 2 farklı bölgesi ile Nahçıvan'da da şube açacaklarını bildirerek, "2024 sonuna kadar şube sayımız 11'e çıkacak. Azerbaycan'daki şube ağımızı genişletmeye devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’dan TÜRK-İŞ’e asgari ücret ziyareti
Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Mirasımız Kudüs Derneği "2023 Kudüs Raporu"nu açıkladı
Adıyaman'da şehit askerler için anma yürüyüşü
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 uzman yardımcısı ile 41 sözleşmeli personel alacak

Benzer haberler

Ziraat Bank Azerbaycan, 8. şubesini açtı

Ziraat Bank Azerbaycan, 8. şubesini açtı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet