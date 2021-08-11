Euro
10.16
Dolar
8.65
BIST 100
1,410.87
Altın
1,751.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek amacıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

Ruslan Rehimov   | 11.08.2021
Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı

Bakü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesinde ay yıldızlı bayrağın yansıtılmasını Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları ve Bakülüler de izledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınların ilk gününde Azerbaycan'ın bir uçak dolusu personeli Türkiye'ye gönderdiğini bildirdi.

O günden sonra da Azerbaycan'ın desteklerini sürdürdüğünü, itfaiye araç ve personeli, helikopter ve amfibi uçak gönderdiğini aktaran Bağcı, "Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla yürütülen bu faaliyet, ülkemiz açısından anlamlı ve değerlidir." dedi.

Bağcı, Azerbaycan'ın bu davranışının "yetiştim kardeşim" davranışı olduğunu vurgulayarak, başta Cumhurbaşkanı Aliyev olmak üzere tüm yetkililere ve Azerbaycan halkına teşekkür etti.

Türk halkının Azerbaycan'ın desteğini gördüğünü ve hissettiğini dile getiren Bağcı, "Milletimiz bu desteği hiçbir zaman unutmayacak." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rzayev, zor günlerinde kardeş Türkiye'ye dost elini uzatmanın kendilerinin manevi borcu olduğunu söyledi.

Rzayev, Azerbaycan devleti ve halkının hem zor hem de iyi gününde Türkiye'nin yanında olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hamilelere Kovid-19 aşısı tavsiyesinde bulundu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 27 bin 356 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Tüm okullarımız zamanında yüz yüze eğitime açılacak

Benzer haberler

Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı

Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı

Marmaris'te oturan İbrahim Pala, Azerbaycan ekibince yanmaktan kurtarılan evine bu ülkenin bayrağını astı

Azerbaycan'ın orman yangınlarına müdahale için gönderdiği üçüncü ekip Havza'dan geçti

Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
'Azerbaycanlı ekipler, yangınlar tamamen söndürülene kadar Türk kardeşlerinin yanında olacak'

'Azerbaycanlı ekipler, yangınlar tamamen söndürülene kadar Türk kardeşlerinin yanında olacak'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü