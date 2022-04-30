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Bakü Türk Okullarının öğretmenleri iftarda buluştu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okullarının öğretmenleri iftarda bir araya geldi.

Ruslan Rehimov   | 30.04.2022
Bakü Türk Okullarının öğretmenleri iftarda buluştu Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Okul müdürü Nurullah Yazıcı'nın ev sahipliğinde okulda düzenlene davete Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Eğitim Müşaviri Nihat Büyükbaş, öğretmenler ve aileleri katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Okulları'nın güzel bir etkinlik düzenlediğini hatırlatarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Bağcı, "Bakü Türk Okulları, Azerbaycan'da adını ön plana çıkartmış, başarısı ve disipliniyle tarihe kayıt düşmüş bir okulumuzdur. Uzun yıllardır kısıtlı şartlarda eğitim öğretim faaliyeti yapıyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Bütün güzellikler de zorlukların arkasından gelir. Bu kısıtlı şartlarda güzel sonuçlar elde ediyoruz. İnşallah bu sene öğrencilerimizin başarıları geçmiş yılların üzerinde olur." şeklinde konuştu.

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