Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Masalcı nine ve Muciddin amca" oldu
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bakü
AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Bağcı, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Masalcı nine ve Muciddin amca
Bağcı, "haber" kategorisinde oyunu, Kahraman Bekcili'nin "Kömür karası gözyaşları" fotoğrafına verdi.
Kömür karası gözyaşları
"Çevre-yaşam" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Masalcı nine ve Muciddin amca" fotoğrafını seçen Bağcı'nın "spor" kategorisindeki tercihi de Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğrafı oldu.
Yüzücü
Bağcı, yüzyılı deviren, Türkiye'nin en önemli ve prestijli kurumu haline gelen ve küresel haber ajansına dönüşen AA'yı kutladığını söyledi.
Oy kullandığı fotoğrafları da değerlendiren Bağcı, "Spor kategorisinde oyladığım fotoğraf, hayatın ne kadar mücadele ile dolu olduğunu ve mücadele etmeden başarılı olunamayacağını gösteriyor." dedi.
Bağcı, oy kullandığı "Masalcı nine ve Muciddin amca" fotoğrafına öğretmenlerin mücadelesinin, hayata aşk ve şevkle tutunmalarının ve çocuklara olan ilgilerinin yansıdığını belirtti.
Maden şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Bağcı, bir madenci çocuğu olarak "Kömür karası gözyaşları" karesini tercih ettiğini kaydetti.
Bağcı, AA'nın başarılı habercilikle birlikte her yıl düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması ile kurumsal çalışmalarını kitleselleştirdiğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.