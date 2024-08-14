60 saniyede ekonomide bugün (14 Ağustos 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📉Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 14, 2024
🔖Ekonomi yönetimi OVP hazırlıklarını sürdürüyor
💶Avro Bölgesi büyümesi açıklandı
🇺🇸ABD'de TÜFE belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/kXu7XtlZ6I