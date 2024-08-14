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Ekonomi

ABD'de enflasyon temmuzda yıllık yüzde 2,9 ile beklentilerin altında geldi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
ABD'de enflasyon temmuzda yıllık yüzde 2,9 ile beklentilerin altında geldi

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti. TÜFE, haziranda ise yüzde 0,1 azalmıştı.

Yıllık enflasyon yaklaşık 3,5 yılın en düşük seviyesinde

Ülkede TÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,9 arttı. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 3 olması yönündeydi.

Mart 2021'den bu yana en düşük yıllık artışını kaydeden TÜFE, haziranda yıllık bazda yüzde 3 yükselmişti.

Söz konusu dönemde benzin fiyatları aylık bazda değişim göstermezken, yıllık yüzde 2,2 azaldı.

Barınma fiyatları aynı dönemde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,1'lik artış kaydetti. Gıda fiyatları ise temmuzda aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,2 arttı.

Çekirdek enflasyon beklentilere paralel gerçekleşti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık 3,2 ile beklentiler dahilinde arttı.

Yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden çekirdek enflasyon, haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 olmuştu.

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