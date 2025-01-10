60 saniyede ekonomide bugün (10 Ocak 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💬Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milli gelir açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 10, 2025
👷♀️👷Kasım 2024 işsizlik rakamları açıklandı
📈Sanayi üretiminde ibre pozitife döndü
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/IJy2Tv6xul