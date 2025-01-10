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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Sakarya 21. Olağan Genel Kurulu’nda konuşuyor.
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Ekonomi

Bakan Şimşek: İhracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalar sayesinde ekonominin dayanıklılığını koruduğunu bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Bakan Şimşek: İhracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor

Ankara

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kasım 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi ile iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Verilerdeki olumlu gelişmelere işaret eden Şimşek, "Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor. Sanayi üretimi, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı." ifadesini kullandı.

Şimşek, Kasım 2024'te istihdamın aylık gerilediğini, Ocak-Kasım 2024 döneminde ise yıllık istihdam artışının 1 milyonu geçtiğine değinerek, işsizlik oranının Kasım 2024'te yüzde 8,6 olduğunu kaydetti.

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