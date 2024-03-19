Dolar
32.35
Euro
35.12
Altın
2,153.69
ETH/USDT
3,312.20
BTC/USDT
64,301.00
BIST 100
8,929.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iğdır’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Sivil Toplumla Buluşma” iftar programında konuşuyor.
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (19 Mart 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
60 saniyede ekonomide bugün (19 Mart 2024)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den 65 yaş üstü yolculara indirimli bilet kampanyası
Adalet Bakanı Tunç: (Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar) Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil
AFAD Başkanı Memiş: 390 bin hak sahibimizi konut sahibi yapana kadar operasyonumuz devam edece
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yarın seferler başlıyor
Bakan Özhaseki: Hatayda bugün 3 bin 600 civarında konutumuzu dağıtacağız

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (19 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (19 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (15 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (14 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (14 Mart 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (13 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (13 Mart 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (12 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (12 Mart 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet