60 saniyede ekonomide bugün (19 Mart 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🚇Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu hizmete açıldı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 19, 2024
🇯🇵Japonya 17 yıl sonra faiz artırdı
📉Bitcoin'in fiyatı 63 bin dolara geriledi
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/fMosOG9iMx