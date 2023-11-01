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Ekonomi, Teknoloji

Bakan Bayraktar: Türkiye'de enerji merkezini ortaklarımızla beraber 2024'te oluşturabileceğimizi düşünüyorum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, enerji ve maden ticaretini de kapsayacak uluslararası ticaret platformunu İFMi'nde kurabileceklerini belirterek, "Ortaklarımızla yoğun bir çalışmayla 2024'te oluşturabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Bakan Bayraktar: Türkiye'de enerji merkezini ortaklarımızla beraber 2024'te oluşturabileceğimizi düşünüyorum Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

St. Petersburg

Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda "Küresel Gaz Piyasası: Dönüşümde zorluklar ve Kalkınma Yolları" başlıklı ana oturumda konuştu.

Enerji piyasalarında önemli bir dönüşüm süreci yaşandığına işaret eden Bayraktar, "Bu dönüşüm, önümüzdeki birkaç on yılda yaşayacağımız en büyük zorluklar arasında yer alacak. Daha yeşil ve düşük emisyonlu bir sisteme geçiş yoluyla, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele edilmesi kaçınılmaz bir süreçtir ve bu halihazırda da gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, enerji dönüşümünün "akıllıca" bir şekilde yapılması gerektiğini belirterek, "Akıllı enerji dönüşümü, duyarlı, esnek, rasyonel, duygusal olmayan, dijital bir dönüşüm yoluyla olmalıdır. Esneklik dediğimizde de karşımıza doğal gaz çıkıyor çünkü gaz, küresel enerji dönüşümü için son derece önemli bir geçiş yakıtıdır." dedi.

Türkiye'nin doğal gaz talebinin son 20 yılda hızla arttığını ve artmaya devam edeceğini vurgulayan Bayraktar, "Bu da artan talebi karşılamamız gerektiği anlamına geliyor ve Türkiye'deki tüm enerji piyasası temsilcileri için arz güvenliği bir numaralı önceliktir." değerlendirmesini yaptı.

Doğal gaz merkezinde takvim şekilleniyor

Rus enerji şirketi Gazprom'la Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Bayraktar, "Gazprom'la ve bu projedeki ortaklarımızla özellikle elektronik bir ticaret platformu kurulmasını istişare ediyoruz. Bunun çok uzun bir süre almayacağına inanıyorum. Umuyorum yaklaşık bir yıl içerisinde bu ticaret platformunu kurmuş oluruz." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin daha da geniş bir perspektife sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önem verdiği İstanbul Finans Merkezi'mizde bir tür enerji ve ticaret alışverişi yaratmak konusunda daha geniş bir perspektifimiz ve isteğimiz var. Enerji, maden ticaretini de kapsayabilecek ve aynı zamanda tüm taraflar için de büyük fırsatlar ve teşvikler sunan bu uluslararası ticaret platformunu İstanbul Finans Merkezi'nde oluşturabiliriz. Ortaklarımızla yoğun bir çalışmayla 2024'te oluşturabileceğimizi düşünüyorum."

Sakarya Sahası'nda üretim artacak

Türkiye'nin doğal gaz alanında önemli altyapı yatırımları yaptığını vurgulayan Bayraktar, "Boru hatları, gaza dönüştürme terminalleri ve Türkiye doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yarısını sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile karşılayabilecek noktaya geldi. Ayrıca yeraltı depolama tesislerimizin kapasitelerini önemli oranda artırdık." dedi.

Bayraktar, 4 derin sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de de çalışmalara başladıklarına işaret ederek, "Ağustos 2022'de de tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini duyurduk. Adını da Sakarya Sahası koyduk." diye konuştu.

3 yıldan az bir sürede Sakarya sahasında üretimin başladığını anlatan Bayraktar, sözlerini, "Şu anda Sakarya Sahası günde yaklaşık 3 ila 4 milyon metreküp doğal gaz üretiyor. Buradaki üretimi önce günlük 10 milyon metreküpe, ardından da plato seviyesinde 40 milyon metreküpe ulaşacağız." diye tamamladı.


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