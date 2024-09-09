60 saniyede ekonomide bugün (09 Eylül 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🛢️Bakan Bayraktar'dan "enerjide tam bağımsız Türkiye" mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 9, 2024
📈Ağustosta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
📊Japonya ekonomisi beklentilerin altında büyüdü
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/lRBcn2Cf7k