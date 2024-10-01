60 saniyede ekonomide bugün (01 Ekim 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💬Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rezerv açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 1, 2024
🚗Çinli Chery'nin Türkiye yatırımı için görüşmeler son aşamada
🧀Taklit, tağşiş ve hileli gıda duyuruları artık anlık yapılacak
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/Z1jXyavzBf