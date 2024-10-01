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Ekonomi

Antalya bu yıl 9 ayda ağırladığı 14 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı

Antalya bu yıl, 9 ayda 14 milyondan fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Fatma Sevinç Çetin  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Antalya bu yıl 9 ayda ağırladığı 14 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya bu yıl 9 ayda 14 milyon 71 bin 412 ziyaretçiyi ağırlayarak yeni bir rekora imza attı.

Kente gelen turist sayısındaki artış oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oldu.

9 aylık dönemde Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya ilk sıradaki yerini bu sene de korudu.

Antalya'ya en çok ziyaretçi 3 milyon 245 bin 626 ile Rusya'dan gelirken, Almanya 2 milyon 705 bin 103 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere 1 milyon 298 bin 313 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı.

Bu ülkeleri sırasıyla Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti.

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