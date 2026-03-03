Dolar
43.98
Euro
50.91
Altın
5,045.74
ETH/USDT
1,946.10
BTC/USDT
66,754.00
BIST 100
12,916.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (3 Mart 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
60 saniyede bugün (3 Mart 2026)

Sapanca Gölü'nde su seviyesi 17 santimetre arttı
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı
Konsolosluk Çağrı Merkezi, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle günde yaklaşık 3 bin 500 çağrı alıyor
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hafta boyunca yurt genelinde yeni yağışlı hava etkili olacak

Benzer haberler

60 saniyede bugün (3 Mart 2026)

60 saniyede bugün (3 Mart 2026)

60 saniyede bugün (02 Mart 2026)

60 saniyede bugün (01 Mart 2026)

60 saniyede bugün (28 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (28 Şubat 2026)
60 saniyede bugün (27 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (27 Şubat 2026)
60 saniyede bugün (26 Şubat 2026)

60 saniyede bugün (26 Şubat 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet