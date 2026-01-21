Dolar
43.30
Euro
50.80
Altın
4,866.55
ETH/USDT
2,977.60
BTC/USDT
89,778.00
BIST 100
12,728.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen “Dünya Ekonomik Forumu”nda konuşuyor
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Ocak 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
60 saniyede bugün (21 Ocak 2026)

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 1 şüpheli tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Kürdistan İslami Birlik Partisi lideri Bahaddin'i kabul etti
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılacak
Savunma sanayisinden sosyal medyada Türk bayrağı paylaşımı
Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede bugün (21 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (21 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (20 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (19 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (18 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (18 Ocak 2026)
60 saniyede bugün (17 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (17 Ocak 2026)
60 saniyede bugün (16 Ocak 2026)

60 saniyede bugün (16 Ocak 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet