60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Ocak 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
60 saniyede bugün (18 Ocak 2026)

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2 milyon 760 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Müslümanlar kutsal topraklarda umre ibadetini yerine getirdi
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi basın mensuplarına konuştu
Sivas'ta Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi buz tuttu
