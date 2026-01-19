Dolar
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Ocak 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
60 saniyede bugün (19 Ocak 2026)

Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul'da düzenlenen "Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Sorumluları 3. İstişare Toplantısı" başladı
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor
Türkiye, İspanya'daki tren kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyor
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlıya tutuklama talebi
