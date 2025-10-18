Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,877.30
BTC/USDT
106,962.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Ekim 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
60 saniyede bugün (18 Ekim 2025)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 4'üncü yılında Özdemir Bayraktar'ı andı
Bakan Tunç'tan adalet yatırımlarına ilişkin videolu paylaşım
Eski KKTC'li Bakan Bozkurt, Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının önemini vurguladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Büyükelçi Aybet, İsrail'in BM kararıyla kurulan UNRWA'yı yasaklamaya hakkı olmadığını belirtti

Benzer haberler

60 saniyede bugün (18 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (18 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (17 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (16 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (15 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (15 Ekim 2025)
60 saniyede bugün (14 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (14 Ekim 2025)
60 saniyede bugün (13 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (13 Ekim 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet