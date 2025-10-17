60 saniyede bugün (17 Ekim 2025)

Dolar
60 saniyede bugün

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Merkez Bankasının şikayetçi olduğu BKM'de usulsüzlük soruşturmasında 7 zanlı tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlık alanında fikrini ve bilgisini ürün haline getirecek bir politika uygulamak durumunda
Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7'nci yılında Ara Güler'i andı

