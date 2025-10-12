Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
4,041.80
BTC/USDT
113,264.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Ekim 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
60 saniyede bugün (12 Ekim 2025)

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Alanya'da denizde hortum oluştu
İstanbul'da arama kurtarma ekipleri "Gazze'ye Özgürlük Konvoyu" düzenledi
İç Anadolu'nun doğusu için zirai don uyarısı
MSB'den "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025" paylaşımı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (12 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (12 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (11 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (10 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (09 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (09 Ekim 2025)
60 saniyede bugün (08 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (08 Ekim 2025)
60 saniyede bugün (07 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (07 Ekim 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet