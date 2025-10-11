Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Ekim 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
60 saniyede bugün (11 Ekim 2025)

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı
Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" soruşturmasında 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
Hava sıcaklığı 28 derece ölçülen Antalya'da sahillerde hareketlilik yaşandı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

