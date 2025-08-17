Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,544.40
BTC/USDT
118,342.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor Gaziantep Valisi Kemal Çeber, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
60 saniyede bugün (17 Ağustos 2025)

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Orman yangınlarının yüzde 57'si orman dışı alanlarda başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı için tebrik telefonu
İzmir'de iki ilçede su kesintileri uygulanacak
AFAD'dan deprem öncesinde ve anında yapılacaklara ilişkin paylaşım

Benzer haberler

60 saniyede bugün (17 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (17 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (16 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (15 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (14 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (14 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (13 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (13 Ağustos 2025)
60 saniyede bugün (12 Ağustos 2025)

60 saniyede bugün (12 Ağustos 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet