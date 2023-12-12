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Gazzeli yaralıları taşıyan uçak Etimesgut Askeri Havaalanına indi
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
60 saniyede bugün (12 Aralık 2023)

Sağlık Bakanı Koca'dan Saadet Partisi Milletvekili Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Zeytinburnu'ndaki patlama davasında karar açıklandı
Kayıp kız çocuğu İran'da bulunup Türkiye'ye getirilerek devlet korumasına alındı
Aydın'da otomobilinde salep soğanıyla yakalanan kişiye 244 bin lira ceza kesildi
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

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