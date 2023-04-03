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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
60 saniyede bugün (03 Nisan 2023)

Kadın hastanın özel hastanede yanlış kan verilmesi sonucu öldüğü iddiasına soruşturma
Bakan Soylu: Malatya'da acil yıkılacak ve yıkık bina enkazının yüzde 70'i kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz
Depremzedelere hukuki destek için çalışma masaları kuruldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Demirtaş'a yanıt

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