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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
60 saniyede bugün (02 Nisan 2023)

Bakan Kurum: İstanbul'da 90 bin konutun dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ı kabul etti
Malatya'da depremde bir kısmı çöken öğretmenevi yıkılıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir

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