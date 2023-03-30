60 saniyede bugün (30 Mart 2023)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
Ankara
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• YÖK Başkanı Özvar: 3 Nisan itibarıyla isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilecek— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 30, 2023
• Yurtta birçok il ilkbaharda beyaza büründü
• 'Dijital birlik' sahaya çıkmaya hazırlanıyor
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. pic.twitter.com/j4XRvUamB9