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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor D-100 kara yolunun Bolu kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle makaslayan tır, ulaşımda aksamaya neden oldu
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
60 saniyede bugün (29 Mart 2023)

Adana'da depremzedeler için ilk aşamada 2 bin 200 konut yapılması planlanıyor
Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, baharda açan çiçekleri beyaz örtüyle kapladı
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Büyük bölümü su altında kalan Yusufeli'nin eski ilçe merkezine giriş yasaklandı
Gelecek hafta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

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