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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
60 saniyede bugün (04 Nisan 2023)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Bu devlet 650 bin konutu bitirip milletine sunacak güce sahiptir
Edirne'de sağanak etkili oldu
Hatay'da yıkılan sitenin yapı müteahhitlerinden biri tutuklandı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Kar nedeniyle 7 gündür kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu açıldı

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