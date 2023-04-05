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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
60 saniyede bugün (05 Nisan 2023)

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını tepki çekiyor
Bakan Kirişci: Planlı tarım; Türkiye Yüzyılı'nda tarım ve orman camiası adına bir devrimdir
Antalya açıklarında batan ticari gemide arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İletişim Başkanı Altun'dan "Türkiye'nin yerli gücü" paylaşımı
Yağışlar Edirne ve Tekirdağ'daki barajlara 33 milyon 930 bin metreküp su sağladı

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