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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
60 saniyede bugün (06 Nisan 2023)

Malatya'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Prof. Dr. Türkeş, Çeşme'de etkili olan doluyu değerlendirdi: Bu olayın adı dolu fırtınasıdır aslında
Adıyaman'da depremzedeler prefabrik evlere yerleştiriliyor
İstanbul Havalimanı'nda seçim hazırlıkları yerinde denetlendi
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