Dolar
19.25
Euro
21.03
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,868.00
BTC/USDT
27,997.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
60 saniyede bugün (08 Nisan 2023)

Bayburt'ta kazada hayatını kaybeden uzman çavuş ile eşi ve kızının cenazesi defnedildi
Suriye'nin kuzeyinde bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu'nun "Samsat" iddiasına Belediye Başkanı Fırat'tan yanıt
Mersin'de depremde hasar gören 8 katlı bina kontrollü yıkıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı paylaşımı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (08 Nisan 2023)

60 saniyede bugün (08 Nisan 2023)

60 saniyede bugün (07 Nisan 2023)

60 saniyede bugün (06 Nisan 2023)

60 saniyede bugün (05 Nisan 2023)

60 saniyede bugün (05 Nisan 2023)
60 saniyede bugün (04 Nisan 2023)

60 saniyede bugün (04 Nisan 2023)
60 saniyede bugün (03 Nisan 2023)

60 saniyede bugün (03 Nisan 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet