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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
60 saniyede bugün (09 Nisan 2023)

Türkiye'den KKTC'nin ABD denizaltısının GKRY limanına demirlemesine yönelik açıklamasına destek
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi parti aday listesini YSK’ye sundu
AK Parti'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
Depremin etkilediği Hatay'da temeli atılan kalıcı konutların inşaatı yükselmeye başladı
Malatya Valiliğinden hasarsız ya da az hasarlı binalarla ilgili açıklama

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