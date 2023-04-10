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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu Gemisi’nde açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
60 saniyede bugün (10 Nisan 2023)

Bazı bakanlar, Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Çavuşoğlu: Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısının Mayıs ayı başı gibi gerçekleşeceğini düşünüyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 8-9 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazalar nedeniyle trafik aksadı

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